Kayode Badru: Gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ ikú Kayode Badru kàn tó fí mọ́ ''Oluṣọ Ebony'' ló wà ní àtìmọ́lé

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Eko ti ni iwadii ti bẹrẹ ni pẹrẹwu lori iṣẹlẹ iku to pa gbajumọ kan nipinlẹ Eko, Kayode Badru.

Kayode Badru lo n ṣe ọpẹ ni Ile Ijọsin kan ni Celestial Church of Christ pẹlu ''candle'' to si gbina to mu ẹmi rẹ lọ.