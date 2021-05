Unknown gunmen: Ọlọ́pàá mẹ́tàlá pàdánù ẹ̀mi wọn ní ìhà ìlà-oòrùn Najijria

Ko din ni ọlọpaa mẹtala to padanu ẹmi wọn nitori ikọlu awọn agbebọn ti ẹnikẹni ko mọ ni opin ọsẹ to kọja yii.

Awọn ọlọpaa naa padanu ẹmi wọn nitori oniruru ikọlu ti awọn agbebọn naa ṣe ni ipinlẹ Rivers ati Akwa Ibom laarin ọjọ keje si ọjọ kẹsan an, oṣu Karun un, ọdun 2021 ti a wa yii.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Akwa Ibom, Odiko Macdon, lo fidi ọrọ naa mulẹ ninu atẹjade to fi ṣọwọ si awọn akọroyin lẹyin ikọlu to waye lọjọ Aiku.

Odoro Ikpe Police Station, for Ini LGA of Akwa Ibom State.

Ikọlu to waye lopin ọsẹ yii ni wọn ṣe si agọ ọlọpaa ti wọn ko lo mọ ni Essien Udim ati Ikot Odon ni ijọba ibilẹ Abk nipinlẹ naa.

Ileeṣẹ ọlọpa sọ fun BBC pe awọn agbebọn naa kọlu agọ ọlọpaa to wa ni Odoro Ikpe, nibi ti wọn ti pa ọlọpaa marun un, to fi mọ iyawo ọkan lara awọn ọlọpaa naa to lọ bẹ ọkọ rẹ wo lẹnu iṣẹ.