Deeper Life Church Kidnap: ''Àwọn agbébọn ti jí Pásítọ̀ Ìjọ Deeper Life gbẹ lọ ni ìlú Akure''

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Ọmọbinrin Pasitọ naa to ba BBC Yoruba sọrọ, Fowokẹmi Ogedengbe ni baba oun nikan ni wọn jigbe lọ nigba ti awọn agbegbọn naa yabọ ṣọọṣi.

''Ori ikunlẹ ni pasitọ wa to n gbadura lẹyin ẹsin ki awọn ajinigbe to kii mọlẹ ti wọn si fi iya jẹ,ki wọn to gbe wọ inu ọkọ ti wọn si lọ''