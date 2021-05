Palestine vs Israel updates: Wo àwòrán bó ṣe ń lọ láàrín Israel àti Palestine ní Jerusalem, Tel Aviv àti Gaza

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

O kere tan, ogoji eeyan lo ti dero ọrun nitori wahala naa, eyii ti awọn eeyan juwe gẹgẹ bii eyii to buru iru rẹ lati ọpọ ọdun sẹyin.

Alaṣẹ ilu Lod ti kede pe rogbogbodiyan to n waye niluu naa ti n farajọ ogun abẹle.

Awọn ọmọ ilẹ Isreal to jẹ Arab n ṣe ifẹhonuhan nitori eeyan wọn kan to ku nitori wahala kan to waye niluu Lod ṣaaju.