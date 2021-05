Yoruba Nation: Gómìnà Akeredolu ní àná Ìgbò ní òun, òun sì tako ìyapa Nàíjíríà

Gomina Akeredolu sọ ọrọ yii nibi ipade asọyepọ ati agbeyẹwo Iwe Ofin ilẹ wa tọdun 1999 eyi to n waye ni ilu Akure ati kaakiri orilẹede Naijiria.

Ipade apero naa lo jẹ ara ọna abayọ si gbogbo iṣoro to n koju Naijiria.

Akeredolu, lasiko to n sọrọ ni ifimọṣọkan ati irẹpọ lorilẹede Naijiria jẹ oun logun gidigidi ju nkan miran lọ.

O wa parọwa si awọn aṣofin ni ile igbimọ asofin ipinlẹ ati ti ijọba apapọ, lati tẹti bẹlẹjẹ gbọ igbe awọn eniyan nipa ohun ti wọn fẹ, to si jẹ ẹdun ọkan wọn.

''O ṣe ni laanu pe awọn eniyan ko ni igbagbọ ninu ijọba mọ nitori awọn iṣẹlẹ to n waye lemọ-lemọ ti ko si si ọna abayọ lori rẹ.

Ifẹ awọn eniyan ni pe ki ijiroro waye lori awọn ohun to jẹ wọn logun, bi eto ijọba ''True Federalism'' ati ọna abayọ to gbooro si iṣekupani ọlọgọọrọ to n waye lorilẹede Naijiria.