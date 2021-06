TB Joshua: Ìyàwó olóògbé sọ̀rọ̀ lórí bí ètò ìsìnkú rẹ̀ yóò ṣe lọ

Aya oloogbe Temitope Balogun Joshua, to jẹ oluṣọagutan agba ijọ Synagogue Church of All Nations, SCOAN, ti sọ pe awọn ko ni ṣe eto isinkun oloogbe naa ni bonkẹlẹ.