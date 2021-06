Premier league fixtures:Atẹ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ sáà Premier League Gẹ̀ẹ́sí tó ń bọ ti jáde

Bakan naa ni ẹgbẹ agbabọọlu Manchester United yoo koju Leeds ni Old Trafford, nigba ti ẹgbẹ agbabọọlu to gba Ife Ẹyẹ Champions League, Chelsea yoo koju Crystal Palace.

Amọ ko i tii han si gbangba iye awọn ololufẹ ereboolu ti wọn yoo gba laaye lati wa si papakọ naa.Bi saa kini ifẹsẹwọnsẹ Idije Premier League yoo ṣe lọ niyii…Brentford vs ArsenalBurnley vs BrightonChelsea vs Crystal PalaceEverton vs SouthamptonLeicester City vs Wolverhampton