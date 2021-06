Ekiti fake kidnap: Ọwọ́ tẹ ọmọdébìnrín tó jí ara rẹ̀ gbẹ́ nítorí ìyá rẹ̀ ní kó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ láti ṣe dókítà

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ekiti, Abutu Sunday to fi iroyin naa lede ni nkan bi aago mẹjọ alẹ ni ọwọ tẹ Suluka Abimbola ati ọrẹkunrin rẹ Oluwaseun Daniel Olajide.

Sunday ni ileeṣẹ ọlọpaa bẹrẹ iwadii lẹyin ti ẹgbọn Abimbola wa fi ẹjọ sun ni agọ ọlọpaa ni agbegbe Bawa Estate pe aburo ohun to kuro ni ile lọ si ileewe Christ School, Ado Ekiti ti di awati.

Arakunrin naa ni lasiko ti wọn pe ẹrọ ilewọ rẹ ni ọkunrin kan gbe e to si sọ wi pe awọn ti ji aburo rẹ gbe.

Ki wọn si wa iye owo to to ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹta (500,000) ki wọn san an bi apo iṣuna banki kan ti o jẹ ti arakunrin Adisa Damilọla.