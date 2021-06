EndSARS, Kemisola Oguniyi: Ileeṣẹ Ọgbà ẹ̀wọ̀n nípìnlẹ̀ Ondo dásí ọ̀rọ̀ obìnrín tó bímọ sí ẹ̀wọ̀n

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Eyi to ṣẹyin iroyin to n ja ranyin pe ijọba ipinlẹ Ondo ti arabinrin Kemisola Ogunniyi to ṣẹṣẹ bimọ si ọgba ẹwọn lẹyin to ti wa nibẹ lati igba ifẹhọnu to tako ifiyajẹni awọn ọlọpaa lorilẹede Naijiria.