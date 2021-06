CBN's N50bn COVID-19 Loans: Àlàyé rè é lórí bí o ṣe lè rí owó náà gbá

Ọna kan gboogi ti ijọba gbe kalẹ ni eleyii ti Banki apapọ lorilẹede Naijiria, CBN ti pese eto iyawo to le ni aadọta biliọnu Naira fun awọn ọmọ Naijiria.

CBN's Targeted Credit Facility (TCF)

Alaye re e lori ipele mẹta ti wọn pin awọn ọmọ Naijiria to ni anfaani lati ya owo CBN naa si;

Ojule si Ojule - Households

Awọn idile ni anfaani lati gba ẹyawo yii ti wọn ba ni ẹri to daju pe aarun Coronavirus ṣekupa ohun ti wọn n ṣe lati ri ounjẹ ọjọ wọn.

Oniṣowo kekeeke - Microenterprises

Ileeṣẹ kekere ati nla - SMEs

Awọn ọmọ Naijiria to ni ileeṣẹ kekere ati nla naa le bere fun ẹyawo yii lati mu ọrọ aje wọn pada.

Bakan naa ni wọn fikun pe ẹni kọọkan ati ileeṣẹ to ba pegede yoo ni anfaani lati ri iye owo toto miliọnu marundinlọgbọn naira gẹgẹ bi owo iranwọ.

Awọn to ba fẹ eto iranwọ yii le e lọ si oju opo ayelujara NIRSAL Microfinance Bank lati lọ fi orukọsilẹ

Awọn ọna miran ti ileeṣẹ Banki apapọ lorilẹede Naijiria tun gbekalẹ fun awọn ọmọ Naijiria lati ya owo ni the Guaranteed Off-take Stimulus Scheme (GoS) and the General MSME Grant.