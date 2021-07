Sunday Igboho: Aráalé kan ní DSS fo ògiri wọ́lé ní nígbà tí wọn kò rí ìlẹ̀kùn já

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn eniyan to wa ni ile Sunday Igboho, to fi orukọ bo ara rẹ lasiri ti salaye ohun to sẹlẹ nigba ti awọn ikọ otẹlẹmuyẹ DSS ṣekọlu si ile Sunday Igboho ni ooru ọjọ naa.