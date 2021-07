Kí ló mú Lai Mohammed pe gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ni amúni-búni àṣìwọ̀ ọkọ? Ẹkúnrẹ́rẹ́ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Nigba to n sọrọ nibi ayẹyẹ to ti ṣi olu ile ẹgbẹ APC nilu Ilọrin, ni Lai ti sọ pe ki awsn to yan an ni gomina ni awọn ti mọ pe aṣiwọ ọkọ lo jẹ fun awọn.