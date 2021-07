TB Joshua: Òní ní Wolìí TB Joshua yóò wọ káà ilẹ̀ sún, bí ètò ṣe ńlọ rèé...

Oni ni ọjọ ti ile ijọsin Synagogue of All Nations yoo sin oku oludasilẹ wọn, TB Joshua.

Ijọ SCOAN fi atẹjade sita ni were to ku wi pe ọṣẹ kan ni wọn yoo fi ṣe eto isinku rẹ, lati ọjọ karun un , osu keje, pẹlu titan abẹla yika ilẹ adura rẹ, ti eniyan to le ni ẹgbẹrun marun un si pejọ sibẹ.

Ni Ọjọ yii ni awọn eniyan jankan jankan ni awujọ pejọ to fi mọ awọn oṣere to lamilaaka lorilẹede Naijiria jade lati wa sọ ọrọ iwuri nipa rẹ.

Bi o tilẹ jẹpe ko si ẹnikẹni to mọ patọ ohun to ṣekupa, lẹyin to waasu tan ni ile ijọsin ni o wọle lọ ti wọn si ba ni ori ijoko to ti dake si.