Adelere Oriolowo: Sẹ́nétọ̀ fi opó ẹ̀rọ ayélujára ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìlú ní Osun

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn ṣẹnetọ lẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ Osun, Adelere Oriolowo ti fi opo ayelujara ileeṣẹ Airtel han gẹgẹ bi iṣẹ akanṣe ẹkun rẹ to ṣe.

Oriolowo to n ṣoju ẹkun Iwọ Oorun ipinlẹ Osun ni Ile Igbimọ Aṣofin lo safihan iṣẹ akanse naa ni agbegbe Ago Owu Farm Settlement.

Iroyin ni ọdun to kọ̣ja ni Sẹnetọ naa ṣeleri lati lo gbogbo igbesi aye oun to ku lati sin ilu ati awọn ọmọ eniyan lapapọ, paapaa awọn to wa ni ẹkun ọhun.