Tolulope Arotile: Ǹjẹ́ àwọn ẹbí olóògbé yóò rí ìdájọ́ òdodo gbà?

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Baba rẹ, Akintunde Arotile sọ lasiko naa pe o di igba ti oun ba ri idajọ ododo lori iku ọmọ oun ki ọkan oun to le balẹ.

Tolulope jẹ ọkan gboogi lara awọn ọmọ ogun ofurufu Naijiria ti wọn n fi imu awọn ẹgbẹ agbesumọmi Boko Haram danrin, eyii to mu ki ọpọ eeyan gbagbọ pe ejo lọ n nu lori iku rẹ.

Ninu atẹjade ti olukoro ileeṣẹ ọmọ ogun ofurufu, Ibikunle Daramola fi lede, o ni ọkọ to n fẹyin rifaasi lo ṣeṣi pa Tolulope.

Ṣugbọn ọpọ ọmọ Naijiria, to fi mọ Aarẹ Ọnakakanfo ilẹ Yoruba, Iba Gani Adams, ati minisita fun irinna ọkọ ofurufu tẹlẹ, Femi Fani-Kayode, lo sọ pe itan alọ ijapa ati yanribo lasan ni ileeṣẹ naa n sọ.

Ṣaaju ni ile ẹjọ majistreti kan ni Kaduna ti kọkọ tu awọn afurasi meji kan silẹ, iyẹn Folorunsho Igbekele ati Gbayegun Deji loṣu Kẹjọ ọdun to kọja lẹyin to ni ero ọkọ to pa oloogbe naa lasan ni wọn jẹ, ko si si ẹri pe wọn lọwọ ninu iku rẹ.