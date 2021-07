Sunday Igboho: Ìjà ní yóò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yíí tí ìjọba kò bá fí Sunday Igboho sílẹ̀

Koiki lo sọ bẹẹ lasiko to n sọrọ lori ẹrọ ayelujara lori iroyin pe wọn ti fi Sunday Igboho si panpẹ ijọba.

Lasiko to n sọrọ naa ni kii ṣe tuntun mọ pe wọn ti mu Sunday Igboho amọ ọna abayọ si itusilẹ rẹ ni pe ki gbogbo awọn ọmọ Yoruba kaakiri agbaye fi ẹhọnu han paapaa ni awọn ileeṣẹ ijọba ilẹ okeere paapaa Germany ati Benin Republic.

Agbẹnusọ Sunday Igboho naa kesi awọn eniyan paapaa awọn to wa ni oke okun lati tu yaya jade ki wọn fi ẹhọnu han tako bi ijọba ṣe fi panpẹ mu Sunday Igboho.

Bakan naa lo fikun pe awọn ti gba agbẹjọro to datọ lorilẹede Benin Republic ti yoo dena ijọba Naijiria to fẹ da Sunday Igboho pada wa si Naijiria lati wa koju ẹsun ti ijọba fi kan an.