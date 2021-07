Sunday Igboho: Oloye Toluwalase ti ìlú Àjàṣé-Ilé ní ẹ̀wọ̀n ní ìjìyà fún ṣiṣe ayédèrú ''Passport'' ní Benin Republic

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Ọkan gboogi lara awọn oloye ni orilẹede Port Novo ti ni to ba jẹ lootọ ni Sunday Igboho ṣe ayederu iwe irinna Benin Republic, yoo fi ẹwọn jura.

Oloye Toluwalaṣẹ ti ilu Ajaṣẹ ile, to tun jẹ aṣoju awọn lọbalọba ti ilu olominira Benin Republic lo sọ bẹẹ lasiko to n ba BBC News Yoruba sọrọ, lori igbiyanju awọn lọbalọba lorilẹede Benin Republic lori ọrọ Sunday Igboho.

Oloye Toluwalaṣẹ ni ilu Benin Republic jẹ ilu kan to kere amọ ti ofin wọn gbona jainjain, paapaa lori igbeṣẹ lati gba iwe ọmọ ilu, iyẹn ''Passport''

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Oloye Toluwalaṣẹ, ẹni to tun sọ awọn ọna ti wọn n gba lati ri iwe irinna ni orilẹede Benin Republic, wa salaye lẹkunrẹrẹ idi ti Sunday Igboho fi ṣẹ si ofin lori ayederu iwe irnna to lo na.

Nigba to n salaye idi ti ẹwọn fi n duro de Igboho lori iwe irinna orilẹede Benin to gba, ti wọn lo jẹ lọna ayederu, Oloye Toluwalasẹ ni awọn to ba ajijagbara seto iwe irinna naa, yoo fi ara gba ninu ẹwọn ọhun pẹlu.