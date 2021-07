Sunday Igboho: Olayomi Koiki ní bíi bàbá ni Igboho jẹ́ sí òun, òun kò sì lè fi ṣe ẹlẹ́yà lásìkò tó wà nínú ìṣòro

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Agbẹnusọ fun Oloye Oloye Sunday Igboho, Olayomi Koiki ti ṣalaye pe, oun ko fi ajijagbara naa ṣe yẹyẹ lori awọn ohun to n la kọja lasiko yii, gẹgẹ bii iroyin ti awọn kan gbe kiri.

Koiki lo fi ọrọ naa lede ninu atẹjade kan to fi sita loju opo Facebook rẹ, nibi to ti ṣalaye lori ọrọ kan to sọ, ti awọn eeyan n pin kaakiri pe o n fi Igboho ṣe yẹyẹ.