Sunday Igboho's new charge: Wọ́n tí lọ́ ẹ̀sùn míì mọ́ Sunday Igboho lẹ́sẹ̀ ní ìlú Benin - Agbẹ́jọ́rò Igboho

Niwọn igba ti igbẹjọ ajafẹtọ to n ṣaju awọn to n pe fun orilẹede Yoruba Nation, Sunday Igboho ti jẹ atilẹkunmọri ṣe gẹgẹ bo ṣe waye ni Cotonou, BBC Yoruba ti kan si agbẹjọrò Oloye Sunday Igboho lati tu iṣu de isalẹ koko.

Gbogbo ohun ti wọn ninu ile ẹjọ pata ni agbẹjọrò, David Salami ṣe lalaye fun akọroyin BBC to wa ni Cotonou.

Lakọkọ, adajọ ni pe "ọ̀nà ẹ̀yin ni Sunday Igboho gba wọle si orilẹede Benin Republic", wọn fi ẹsun eyi kan an.

Wọn tun ni gbogbo awọn ti wọn jọ gbimọ pọ pẹlu Igboho to fi ri ọna ẹyin wọ Cotonou patapata lawọn yoo wadii daadaa.

Lafikun, wọn fẹ mọ boya "ṣe irin ọjọ kan pere naa lo rin laarin orilẹede Naijiria si Benin abi o ti wa ni Benin tipẹ to ti n ṣe eto wẹrẹ wẹrẹ.

Ni asiko yii ni adajo sọ pe àwọn fẹ se iwadii nkan ti o sọ yii, yala o ṣe ipade pẹlu ẹnikẹni ni asiko to wọ ilu tabi ọdọ talo de siKini awọn nnkan to ṣe lasiko to de Èyi lo si fa ti wọn fi ni ki o lọ wa ni ahamọ naa lọgba ẹwọn.