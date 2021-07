Ebeano Supermarket Abuja Fire: Ohun tí a mọ̀ nípa Ọjà Ebeano tó jóná

Fidio naa ni ẹrọ CCTV ti awọn to ni ile itaja naa fi si inu ṣọọbu wọn ko to di wi pe o jona raurau gbe jade lẹyin ti iṣẹlẹ naa ṣẹ.

Ọmọ kekere naa lo ẹrọ ti wọn fi n ta ina ti o si gbe pamọ si , o duro diẹ ni ibi cylinder naa lati jẹ ki ina ran ko to di wi pe o kuro nibẹ ki ina to sọ.

Iroyin ina to jo ile itaja naa bẹrẹ lati alẹ Ọjọ Abamẹta to si jo di Ọjọ Aiku, lẹyin ti igbiyanju awọn panapana jasi pabo.

Gbogbo ọja to wa ninu ile itaja naa to le ni ẹgbẹgbẹrun miliọnu naira lo ba iṣẹlẹ ina to jo naa lọ.