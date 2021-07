Ondo Governorship Election: Díẹ ló kú kí wọn yọ Akeredolu ní ip`o Gomin`a, orí ló koyọ

30 Agẹmo 2021

Agbẹjọro Agba, Festus Keyamo ti kesi ẹgbẹ oselu APC lati ṣọra lori idibo abẹle to yẹ ko wale ni opin ọṣẹ lati yan awọn adari ẹgbẹ ni wọọdu ati ni ipinlẹ kọọkan.

Eyi ko ṣeyin idajọ ileẹjọ to gaju lo lorileẹde Naijiria lori ẹjọ ti oldije lẹgbẹ oṣelu PDP fun ipo gomina nipinlẹ Ondo, Eyitayọ Jegede pe lati sọ wi pe Gomina ipinlẹ Ondo, Oluwarotimi Akeredolu ko laṣẹ lati di ipo gomina mu nitori alaga ẹgbẹ fidiẹ, Mala Buni jẹ gomina ipinlẹ Yobe.

Keyamo to jẹ ọmọ ẹgbẹ oṣelu APC ati minisita fun ọrọ igbanisiṣẹ ninu atẹjade to fi ṣọwọ si ẹgbẹ APC, amọ ti awon oniroyin gbe jade ni Gomina Akeredolu ko ba kuna ni ileẹjọ kani Jegede pe ẹjọ mọ Gomina Buni lasiko to lọ si ileẹjọ kotẹmilọrun.