Sunday Igboho: Rògbòdìyàn yóò bẹ́ sílẹ̀ láàrin Naijiria àti Benin tí wọ́n bá fi Igboho sílẹ̀ báyìí- Malik Olusegun Falola

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Agbẹjọro naa, Malik Olusegun Falola sọ fun awọn akọroyin pe ijọba Benin mọọmọ fi Igboho si ahamọ ni, ki awuyewuye to n waye lori ọrọ rẹ le dinku.

Falola, to jẹ olukọ nipa imọ ofin ni fasiti kan lorilẹ-ede Benin Republic ṣalaye pe ofin ajọ ECOWAS ko fun ijọba Naijiria lanfaani lati gbe Igboho wa si Naijiria lati wa jẹjọ.

Falola ni ijọba Naijiria le bere pe ki ijọba Benin gbe ẹni to ba jale tabi pa eeyan wa si Naijiria, ṣugbọn kii ṣe bii ẹni ti ko ṣẹ labẹ ofin bii Igboho.

Agbẹjọro naa sọ siwaju si pe ẹni to ba n wa aabo lori ọrọ to jọ mọ ọrọ oṣelu yoo ri abo naa gba lọwọ ijọba Benin Republic.

Kemi Olunloyo on Sunday Igboho: Mi ò gbè lẹ́yìn Yoruba Nation àmọ́ mo wà lẹ́yìn Sunday Igb

O fi kun pe ajijagbara naa tun le maa gbe inu ilu naa gẹgẹ bii ẹni to lọ fi ori rẹ pamọ lai si wahala kankan.

Ni ti awọn to n funrere pe ki wọn tu Igboho silẹ, Falola sọ pe o ṣeeṣe ki igbesẹ bẹẹ da wahala silẹ laarin orilẹ-ede Naijiria ati Benin Republic.

"To ba jẹ ilu oyinbo ni, wọn le fi silẹ ko maa lọ nitori abo to peye wa nibẹ, amọ ko si abo to peye nibi."