Olaiya Igwe: Kò sí nnkan tó ṣe Ebun Oloyede, àlááfíà ló wà - Sokoti Alagbede

Gbajugbaja oṣere tiata Yoruba, Adewale Abdulrasak Sokoti, ti ọpọ eeyan mọ si Sokoti Alagbede ti sọ pe ko ohunkohun to ṣe Ebun Oloyede ti ọpọ mọ si Olaiya Igwe.

O ni oun ati Olaiya ṣi foju ganni ara wọn laarin iṣẹju diẹ ki akọroyion BBC to kan si oun, alaafia si ni Olaiya wa.

Sokoti sọ pe "Ẹ ma ka awọn to n sọ pe Olaiya ti ku si o, ko si nnkankan to ṣe Igwe."

O tẹsiwaju pe "Mi o mọ nnkan to maa n ṣe awọn eeyan wa to jẹ pe ti wọn ba ti gbọ iroyin bayii, wọn kii fidi rẹ mulẹ ki wọn to maa pin irufẹ iroyin bẹẹ kiri."