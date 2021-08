Bakura Agricultural College: Awọn agbébọn gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́, wọ́n tun pa ààyàn mẹ́rin ní Zamfara

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Awọn agbebọn ti gbe awọn akẹkọọ ati olukọ ni ile ẹkọ giga College of Agriculture and Animal Health ni Bakura, nipinlẹ Zamfara.

Mallam Bakura sọ pe awọn agbebọn naa pọ to wa, to si jẹ pe ori odi ileewe naa ni wọn gba wọle. Ti wọn si ṣe ikọlu naa fun bi wakati meji pẹlu ibọn to n dun lakọ-lakọ.