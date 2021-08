Arsenal vs Chelsea: Arteta ta Pàù! Lakuku lagi mọ́ Arsenal lórí láti gbayì fún Chelsea

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Bi o ti lẹ jẹ pe igba meji pere ni Arsenal ti gba bọọlu bi saa premiere liigi to bẹrẹ yìí, sibẹ wọn ko ti gba pọnti kankan, bakan naa ni wọn sọ oore- ọfẹ lati gba bọọlu sawọn nu ni ẹẹmẹrin.

Awọn ọmọ ikọ agbabọọlu Chelsae ti fakọyọ ni ẹẹmeji ti wọn ti dije ni saayii, ti wọn si ti jẹ nigba marun, koda, Romelu Lukaku ti wọn ṣẹsẹ kowo le lori se gudugujdu meje yaya mẹfa ninu awọn ifẹsẹwọnsẹ to ti waye yii.

O jọ bi ẹni pe Ben White to yẹ ko dile mu lọwọ ẹyin fun Arsenal ti ko si nibẹ nitori aarun Covid-19 to de mọọlẹ o jẹ nnkan to n yọ Arsenal lẹnu .