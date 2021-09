Sunday Igboho: Oodua Worldwide laago ìkìlọ̀ lórí ewu tó ń bọ̀ tí Sunday Igboho bá ṣì wà láhàmọ́ọ́

Ẹgbẹ naa ni igbesẹ yii nikan ni ọna kan soso to le dena wahala to le bẹ silẹ ni Naijiria lori bi wn se mu ajijagbara Yoruba naa si ahamọ, ti wn ko si tun gba idande mẹrin lara ẹsọ rẹ.

Ẹgbẹ Oduduwa naa fi ero wọn lede ninu atẹjade kan ti wọn pe akọle rẹ ni ‘Oodua Worldwide Calls For Igboho, Others Immediate Release', eleyii to tumọ si pe ki wọn fi Igboho ati awọn oluranlọwọ rẹ silẹ ni kiakia.