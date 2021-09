Omoyele Sowore: Ògo ilé wá wọlẹ̀ lójijì! àwọn darandaran ajínigbé pa abúrò mí !

Ninu atẹjade ti Sowore fi si oju opo Facebook rẹ lo ti kerora iku to mu aburo rẹ lọ.

Sowore ni awọn darandaran ajinigbe lo ṣekọlu si aburo oun lasiko to n bọ lati fasiti Igbinedion nibi to ti n kọ iṣẹ apoogun, ki awọn ẹni ibi naa to ṣekupa a.