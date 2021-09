Depression: Akẹ́kọ̀ọ́ Auchi Poly tó wà ni ND2 pokùnso ní ìpínlẹ̀ Edo

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Ẹni ọdun mẹtalelogun kan, to jẹ akẹkọọ ile ẹkọ gbogboniṣe to wa niluu Auchi, nipinlẹ Edo, ti jade laye lẹyin to gbẹmi ara rẹ.