Ọkọ Lizzy Anjorin : Abdulateef Lawal ní Ọlọ́rún ló so oun àti Lizzy pọ̀, ẹ̀dá kan kò sì le yà àwọn

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Ọkọ gbajugbaja oṣerebinrin Lizzy Anjorin, Alhaji Abdullateef Lawal Adegboyega ti salaye idi to se ni iyawo mẹrin saaju ko to fẹ Lizzy Anjorin.

Alhaji Lawal, ninu fidio kan to gba ori ayeluyara kan, wa sekilọ fun awọn iyawo rẹ mẹrin to ku lati ṣọ ara wọn lori ọrọ Lizzy Anjorin.

Adegboyega fi ikilọ naa lede lasiko to n sọrọ lori ayelujara nipa ija ati awuyewuye to n waye laarin awọn iyawo akọfẹ rẹ ati Lizzy Anjorin.

Amọ Adegboyega fi aridaju lede pe irọ patapata ni ati owo to fi sọ wọ si Fola, to fi mọ owo ile to n gbe.