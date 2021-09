Sunday Igboho: Plajengbesi ní iléẹjọ́ níkan ló le kéde pé òun ń wá ọmọ Nàíjíríà kankan

Bakan naa laipẹ yii ajọ EFCC kede pe wọn n wa arakunrin Adewale Jayeoba kan to jẹ adari ẹka kara-kata ni ileeṣẹ Wales Kingdom Capital Limited, fun iwa ajẹbanu to fẹrẹ to ẹgbẹrun miliọnu naira, N935m.

Nigba ti agbẹjọro Sunday Igboho n fesi si iṣẹlẹ yii, o ni ati DSS ati EFCC ko si ẹni to gba aṣẹ ni ileẹjọ ki wọn to kede pe wọn n wa Sunday Igboho ati Jayeoba.

''Ofin to de iwa ọdaran, The Administration of Criminal Justice Act, 2015 to de gbogbo awọn ajọ ọtẹlẹmuyẹ ti ijọba apapọ fihan gbangba ilana ti wọn gbọdọ gba lati fi ọmọ Naijiria kankan jofin ẹsun iwa ibajẹ.''