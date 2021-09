Oyo PDP Crisis: Abass Oloko ní igun tó ń fapá jánú kò le dá borí ìbò tẹ́lẹ̀ kí Seyi Makinde tó dé

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Igbakeji alaga fun ajo to n risi eto igbafẹ ni ipinlẹ Oyo, Abass Oloko ti ni awọn igun ẹgbẹ oṣelu to n fi apa janu ni ipinlẹ Oyo lo jẹ alaimoore.

Oloko ni ọla Makinde ni wọn n jẹ nitori oun lo gba wọn ninu ẹsin ninu ẹgbẹ oṣelu PDP, nitori ẹgbẹ naa ko bori ninu idibo kankan, ki Seyi Makinde to de si PDP.

Amọ, Oloko ni ko si ẹnikan ninu awọn eekan ti wọn tako Makinde naa ti wọn gberi ninu idibo to ti waye ko to di ọdun 2019.

''Ohun ti o dara fun wọn ni lati gba awọn to n ṣiṣẹ, lati tu wọn ninu, ki wọn ma ba pofo''

''Ibanujẹ ọkan lo jẹ fun mi lati ri awọn eekan ati agbaagba to n tako Seyi Makinde.''

''Wọn ti gbagbe pe ọba ni gomina Seyi Makinde, ko si si ibi to de, ti ko ni gba ade nibẹ.

''Nigba to darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu PDP, moriya lo jẹ fun wọn, to si fi owo ara rẹ ṣeto idibo to gbe e wọle.''