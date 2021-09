Sunday Igboho: Ìyàwó Adogan sunkun kíkorò pé kí ìjọba Naijiria bá òun gbé òkú ọkọ òun

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Nibayii to ti pe ọjọ mọkanlelọgọrin ti DSS kọlu ile Oloye Sunday Igboho nilu Ibadan, ti wọn si pa eeyan meji, eyiun Alhaji Fatai ati Adogan, ti wọn si gbe oku wọn lọ, ọrọ ti n jẹ jade lori rẹ.

Adogan to fi aye silẹ naa ni iya, ọmọ mẹta ati iyawo rẹ to fi mọ awọn mọlẹbi miran.

Awọn to wa nibẹ nigba ti iṣẹlẹ naa ṣẹlẹ ni igba mẹjidinlaadọta ni DSS yin ibọn fun Adogan ti ko si ran an, ki wọn to ṣẹṣẹ fọ ọmọ odo mọ lori, ti o si ku.