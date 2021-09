Rotimi Salami on DNA: Dandan kọ́ ni kí o ṣe àyẹ̀wò DNA tí kò bá sí ẹni tó n bá ọ du ọmọ rẹ

wákàtí kan sẹ́yìn

Eyi ko ṣẹyin ọrọ to kọ sori ayelujara Instagram rẹ pe ṣiṣe ayẹwo DNA ko sẹ pataki.

Bi awọn kan ṣe n faramọ ṣiṣe ayẹwo naa, ni awọn kan gbagbọ pe ọkunrin to bimọ, ko niyi bi ọkunrin to tọ ọmọ.

Ninu ero tiẹ to kọ, Rotimi Salami sọ pe ko yẹ ki ayẹwo DNA waye ayaafi ti "ẹnikẹni ba n ba ọ du ọmọ rẹ".

Salami sọ pe ko si eredi kankan ti ọkunrin gbọdọ fi lọ ṣe ayewo DNA fun awọn ọmọ to ba n tọọ, lati mọ boya oun ni baba wọn tabi bẹẹkọ.

O ni ẹni to tọmọ ni baba ọmọ, kii ṣe ẹni to ni àtọ to di ọmọ.