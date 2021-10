Aishat Adesina: Àwa akẹ́ẹ̀kọ́ lòdì sí bí àwọn adarí iléẹ̀kọ́ OAU ṣe ti fásitì, ìfẹ̀hónúhàn tẹ̀síwújú lórí ikú akẹ́ẹ̀kọ́

Ẹgbẹ awọn akẹkọọ ọhun ninu atẹjade ti wọn fi lede ṣe apejuwe aṣẹ fasiti naa gẹgẹ bi ohun to lodi si ẹtọ awọn akẹkọọ.

Awọn alaṣẹ fasiti naa lo paṣẹ ọhun lẹyin ti awọn akẹkọ bẹrẹ ifẹhọnu nitori ọkan lara wọn Aishat Adesina to gbẹmi mi lasiko to n ṣe aisan, ti wọn si gbe e lọ si ileewosan to wa ninu ọgba fasiti naa.