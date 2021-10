BBNaija 2021: Òní ní BBNaija season 6 parí, tani yóò fí 90m naira sara rindin?

Oni to jẹ opin Big Brother Naija naa ni o pe ọjọ mejilelaadọrin ti awọn ọmọ ile Big Brother ti lo ninu ile naa ni saa yii.

Amọ, eniyan kan ninu awọn oludije mẹfa to lu ninu awọn mẹrindinlọgbọn to bẹrẹ lati ibẹrẹ ni yoo gbe igba oroke ni oni.

Awọn mẹfa to ku naa ni Whitemoney, Liquorose, Pere, Cross, Angel ati Emmanuel, bio tilẹ jẹpe oju wa lara Whitemoney ati Liquorose gẹgẹ bi ẹni ti yoo yege julọ nitori bi awọn oluworan ṣe fẹran wọn si.

Kini eto Big Brother Naija da le lori?

Ohun ti o ma n ṣẹlẹ ni Big Brother ni pe awọn eniyan yoo jọ gbepọ ninu ile kan naa fun ọjọ mejilelaadọrin, lai ni anfaani si ohun to n ṣẹlẹ ni agbaye, to fi mọ aini anafaani si ẹrọ ilewọ wọn.

Bakan naa ni Big Brother ma n gbe iṣẹ fun wọn lati ṣe, eleyii to ni owo lori.

Ni oni to jẹ ọjọ to gbẹyin naa ni awọn eniyan yoo tun dibo fun ẹni ti wọn fẹ ko gbe igba oroke ninu eto naa.

Kini yoo ṣẹlẹ loni ni ọjọ ti Big Brother Naija 2021 yoo wa sopin?

Awọn eniyan si le wo aṣekagba naa ni ori ikanni ayelujara Dstv channel 198, GOtv channel 29 (Channel 129 for Ghana and Channel 329 for Uganda).