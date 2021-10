El-Adonai Evangelical Ministry: Iná ìjọba gbé àwọn olújọ́sìn nínú ṣọ́ọ̀ṣì lásìkò ìsìn ní Ọjọ́ Ìsinmi

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Ohun to fa iṣẹlẹ naa ni pe ami idanimọ ile ijọsin naa kan opo ina to wa nibẹ, eleyii to fa ki ina gbe orule ijọ naa.