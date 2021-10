Ogun School Collapse: Ìjọba Ogun wó iléẹ̀kọ́ Nazareth High School, Imeko tó wó pa ọmọ orùkan

Ijoba ipinlẹ Ogun ti wo awọn kilaasi to wo pa akẹkọọ ni ileẹkọ Nazareth High School, Imeko ni ijọba ibilẹ Imeko Afon.

Akẹkọọ kan ku, ti meji si farapa ko to di pe ijọba ipinlẹ Ogun gbe igbesẹ lati wo ileẹkọ naa palẹ.

Iya to n tọju ọmọ to gbẹmi mi ninu iṣẹlẹ ijamba ileẹkọ to wo naa ni ọmọ oru kan, ti ko ni baba tabi iya ni ọmọ naa.