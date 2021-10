Oyo: Ọjọ́ burúkú èṣù gbomimú ní Ọyọ! igi ńlá wó pa ọ̀pọ̀ ènìyàn

O kere tan eniyan mẹrin lo ba ijamba igi to wo lulẹ lọ lasiko ojo arọrọda ni agbegbe Alafin Sabo Idi Odun ni ipinlẹ Ọyọ.

Iroyin ni ojo arọrọda lo fa ti awọn eniyan to fi mọ ọmọde ati agba ti wọn sa si abẹ igi naa lati duro ki ojo fi da, ki ọlọjọ to de.

Awọn ti iroyin naa ṣoju wọn niawọn ti igi nla naa wọpa yii ni wọn sa fun ojo ti wọn si lọ joko si abẹ igi ọun ti ẹlẹran kan ti ma n ta ẹran labẹ igi nla naa.

Wọn ko pẹ ti ojo naa bẹrẹ ti igi lile tẹlẹ, to si n ṣi awọn orule to fi mọ awọn ile epo to wa ni ayika.

Amọ, awọn to wa ni abẹ igi naa ko tete fun ra pe igi naa fẹ wo ki iṣẹlẹ to mu ẹmi awọn eniyan to wa ni abẹ rẹ lọ.

Awọn ti iroyin naa soju wọn sọ wi pe eniyan mẹsan lo wa ni abẹ igi naa, nigba ti awọn miran ni eniyan mẹrin lo ba iṣẹlẹ

''Lojiji ni iṣẹlẹ yii waye ni irọlẹ ti ojo yii su, eleyii to mu ki awọn eniyan ma a sa lati palẹmọ ki ojo naa to bẹrẹ.''

''Awọn ọkọ n sare ni oju popo ki ojo naa ma ba wọn lọna ki wọn le tete de ibi ti wọn n lọ.''

''Bakan naa ni awọn iyalọja ni agbegbe naa n sare lati tete wọ ọkọ ki ojo naa to bẹrẹ.''

''Amọ ọjọ naa bẹrẹ ni kiakia, ti awọn eniyan si lọ joko ti ẹlẹran labẹ igi lati sa fun ojo yii lai mọ pe ibẹ ni opin yoo de ba wọn.''

''Bio tilẹ ṣepe ojo naa ko rọ lọpọ ju, amọ iji lile tẹle ojo naa, ti o si bẹrẹ si ni ṣi orule ile to fi mọ awọn canopy ti wọn fi bo awọn ileepo to wa ni agbegbe naa.''

''Lẹyin eyi ni igi ti awọn eniyan joko si abẹ rẹ wo lulẹ to si pa awọn iyalọja ati awọn ọmọde to wa ni abẹ igi naa ni agbegbe Oyo Alafin Sabo idi odun.''

Amọ, iroyin miran ti a ko le fi idi rẹ mulẹ ni igi naa to ti le ni ọgọrun ọdun tun dide fun ara rẹ lẹyin to wo pa awọn eniyan tan.

Aworan ati fidio to wa lori ẹrọ ayelujara safihan igi naa to ti ni gbongbo lẹyin to ti hu ti idi ti idi ni irọlẹ ti iṣẹlẹ naa waye.