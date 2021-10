EFCC Board Screening: Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yan ẹ̀ní tó tí bẹ̀rẹ̀ iléèwé kí wọ́n tó dé ilé ayé gẹ̀gẹ̀ bí ìgbìmọ̀ EFCC

Ile Igbimọ Aṣofin Agba ti buwọlu arakunrin Yahaya Mohammad lati ipinlẹ Yobe gẹgẹ bi ọkan lara awọn igbimọ Ajọ EFCC to n gbogun ti iwa ibajẹ ati jẹgudujẹra ni Naijiria.

Amọ lasiko ti ile igbimọ aṣofin agba naa n ṣe ayẹwo awọn iwe ẹri rẹ ni wọn ri pe o ti bẹrẹ ileewe ki wọn to bi i si aye.

Sẹnetọ to fi aṣiṣe to wa ninu ẹri rẹ naa ni ṣẹnatọ to n soju agbegbe iha ariwa ipinlẹ Jigawa, Hassan Hadeija.