Nigeria Police: Ìgbẹ́jọ́ tẹ̀síwájú lórí ọ̀lọ́pàá tí wọ́n yọ ní iṣẹ́ nítórí ó gboyún láì ṣe ìgbéyàwó

Olotu eto idajọ nipinlẹ Ekiti, Olawale Dapohunda lo gbẹ Ọga Agba Ọlọpaa lọ si ileẹjọ lori ẹsun pe ki wọn yọ ẹka ofin ileeṣẹ naa to ni ki wọn yọ obinrin to ba ni oyun lai ṣe igbeyawo kuro ni ibi iṣẹ

Fapohunda ni ẹka iwe ofin ileeṣẹ ọlọpaa (Section 127 of the Police Act and Regulations) to fofin de obinrin lati ṣe igbeyawo ki o to le loyun ko ba ofin Naijiria mu, nitori naa wọn gbọdọ wa atunṣe si.