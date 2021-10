N16.39tn budget funding: Ààrẹ Buhari ta ibùdó ìwapo látí wá owó fún ètò ìṣúná 2022- Àwọn onímọ̀

Owo yiya Naijiria ko kọja afarada - Aarẹ Buhari

Aarẹ Buhari lasiko to n ba awọn ọmọ Ile Aṣofin sọrọ lori eto iṣuna naa ni awọn ṣetan lati ya owo to to triliọnu mẹfa naira lati fi ṣe eto iṣuna ọdun to n bọ naa.