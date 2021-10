AfDB Akinwunmi Adesina: Ó yẹ kí Naijiria wá ọ̀nà míì láti pa owó wọlé yàtọ̀ sí owó epo nìkan

Ileeṣẹ ijọba apapọ to n ri si ọrọ gbese, DMO, sọ ninu oṣu to kọja pe iye gbese ti Naijiria ti jẹ bayii ti le ni tiriliọnu marundinlogoji.

Ninu eto iṣuna ọdun 2022 to jẹ nnkan bii tiriliọnu mẹrindinlogun, ijọba apapọ ya tiriliọnu mẹta o le diẹ sọtọ lati fi san gbese, eyii to jẹ nnkan bii ida mejilelogun apapọ eto iṣuna ọhun.

Nigba to n sọrọ nibi ipade awọn minista Naijiria to waye l'Abuja, Adesina sọ pe nkan ko ṣenu ire fun eto ọrọ aje Naijiria lẹyin iṣiro iye owo to n wọle ati iye to n jade fun sisan gbese.