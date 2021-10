Sunday Igboho: Ọ̀rọ̀ àwọn agbẹjọ́rò Igboho ṣọ̀tọ̀tọ̀ lórí àìsàn tó ń báa fínra

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Agbẹjọro Oloye Sunday Igboho, Yomi Aliyu, SAN, ti sọ pe aisan to n ba ajijagbara naa finra kii ṣe keremi, o si nilo itọju kanmọ n kia ati adura gidi.

O ni aisan to n ba Igboho finra kii ṣe eyii to n ṣe e tẹlẹ, ṣugbọn aisan naa bẹrẹ lẹyin ti ikọ ọtẹlẹmuyẹ DSS ṣakọlu sile rẹ niluu Ibadan lọjọ kinni, oṣu Keje ọdun yii.

Aliyu ni "Aisan ti ko ṣe igboho tẹlẹ lo bẹrẹ si n ṣe nibẹ, aisan naa le to bẹẹ ti wọn fi gbe digbadigba lọ sile iwosan."

"Mi o le sọ ni pato boya wọn ti da pada sinu ọgba ẹwọn to wa tẹlẹ lati ile iwosan, ṣugbọn ohun ti mo mọ nipe ara rẹ ko ya, o si jọ bii pe aisan naa ti n daamu kindinri ati ẹdọforo rẹ."

Aliyu ni aisan ọhun bẹrẹ lasiko to farapa nibi to ti n gbiyanju lati ṣa asala lọwọ awọn ọtẹlẹmutyẹ DSS to kọlu ile rẹ ni ibẹrẹ oṣu Keje.