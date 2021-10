Kayode Fayemi: Aráàlú fọnmú lórí ìpè Fayemi láti sọ àgùnbánirọ̀tó bá fẹ́ di ológun

Ọpọ awọn ọmọ Naijiria ti bẹrẹ si n bu ẹnu atẹ lu gomina ipinlẹ Ekiti, Kayode Fayemi lẹyin to rọ ijọba apapọ lati sọ eto agunbanirọ di eyii ti wọn yoo fi maa ṣe idanilẹkjọọ fun awọn to ba fẹ lati darapọ mọ ileeṣẹ ologun.

Ṣaaju ni Fayemi ti kọkọ sọ nibi idanilẹkọ kan ni fasiti ijọba apapọ to wa niluu Ibadan, UI, pe ọna to rọrun ju lati yanju iṣoro igbesumọmi ni lati ṣe atunṣe si ofin to gbe eto agunbanirọ kalẹ.