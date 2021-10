Odunlade Adekola: THURIST ní tó bá jẹ́ apá òkè ọya ni wọ́n ti tàbùkù Islam, wàhàlà yóò ti bẹ́ sílẹ̀

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ mùsùlùmí kan tó ń jẹ́ Ta'awunu Human Right of Nigeria, THURIST, ti sọ pe awọn yoo fi imu oṣere tiata Yoruba, Odunlade Adekola danrin, to ba kọ lati ṣe atunṣe lẹyin to tabuku ẹsin Musulumi ninu fiimu rẹ kan.