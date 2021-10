Sodomy: Mo gbádùn ìbálọ̀pọ̀ pẹ̀lú ìbejì mí, mi ò lè gbà kí ó fẹ́ ẹlòmíràn''

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Kunde to sọ iriri bi oun ṣe bẹrẹ si ni ibalopọ pẹlu ibeji rẹ, ni o wu ohun ti oun gbagbe iṣẹlẹ naa.

Ibalọpọ laarin awọn mejeeji yii to waye ni agbegbe ijọba ibilẹ Guma, ni ipinlẹ Nasarawa ti jẹ ki wọn bi ọmọ meji fun ara wọn.

Bi iriri wọ̀n ṣe lọ ni yii;

Arakunrin Patrick Kunde ati iyawo rẹ Torkwase lo parapọ n gbe ni agbegbe Awe ni ipinlẹ Nazarawa gẹgẹ bi agbẹ ko to di pe awọn Fulani darandaran ṣekọlu si wọn, ti wọn si pa awọn obi wọn ni ọdun 2013.

Gẹgẹ bi ọmọ orukan,awọn ibeji naa Amos ati Juliana ti ko lọ si ileewe bẹrẹ iṣẹ ọgbin ni agbegbe Doku, to sun mọ ibode ipinlẹ Benue.

Iṣẹ agbẹ naa dara ni ọwọ wọn, ti wọn si ni ere oko to dara , eleyii to jẹ ki wọn duro ni agbegbe naa.

Oríṣun àwòrán, Others

Mo gbádùn ìbálọ̀pọ̀ pẹ̀lú ìbejì mí, mi ò lè gbà kí ó fẹ́ ẹlòmíràn''- Juliana

Juliana to sọ iriri rẹ lori bi wọn ṣe bẹrẹ ibalopọ naa ni inu oko ni awọn wa nigba ti sokoto ti ekeji rẹ wọ ja ni abẹ lasiko to fẹ jẹun, to si bẹrẹ si ni fi ṣe yẹyẹ pe nkan ọmọkunrin rẹ tobi ju bo ṣe lọ, ti ekeji rẹ naa si rẹrin.