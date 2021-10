Impotency: Pásítọ̀ Olumide oni sọ ìrírí bí ó ṣe rí ìwòsàn lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó fi jẹ́ òkóbó

Pasitọ ijọ Mountain of Fire and Miracle Ministries, MFM, Pasitọ Olumide Oni ti sọ iriri rẹ nigba ti o ṣe ri iwosan gba lẹyin ti o ti jẹ okobo lati kekere wa.

Pasitọ Oni sọ iriri rẹ lasiko to n ṣe ifọrọwerọ pẹlu akọroyin ileeṣẹ Punch nipa bi o ṣe bẹrẹ iṣẹ Oluwa, igbeyawo rẹ to fi mọ ipenija okobo to jẹ lati kekere.