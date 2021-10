MTN Nigeria: MTN CEO fún àwọn oníbárà wọn ní ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ gbà mábínú lẹ́yìn tí ẹ̀rọ wọn kọṣẹ́

Ileeṣẹ ibaraẹnisọrọ, MTN, ti sọrọ soke lori fidio kan to gba ori ayejara kan nibi ti ọga agba ileeṣẹ naa ti rawọ ẹbẹ si awọn onibara wọn ni Naijiria lati fi iye denu lẹyin ti wọn ja awọn eeyan naa kulẹ lọjọ kẹsan an oṣu Kẹwaa.

Ki lo wa ninu fidio naa?

O ni nnkankan lo ṣẹlẹ ninu ọkan lara awọn ẹrọ naa, eyii to da gbogbo awọn onibara to wa lori ikanni 4G pada si 3G, ṣugbọn ẹrọ naa wa kọṣẹ patapata lẹyin ti ẹmi rẹ ko gbe iye onibara to wa lori 3G ọhun eyii to mu ki gbogbo rẹ kuku dojuru.