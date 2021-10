Endsars Anniversary:''Sójà yìnbọn fún ní ìwọdé EndSars lọ́dun tó kọ̀ja, àmọ́ máà tún darapọ̀ mọ́ ìwóde láti ṣèrántí àwọn tó kú''

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn oluwode Endsars ni agbegbe Lekki Tollgate, Nicholas Okpe ti sọ iriri re lasiko iwọde Endsars to waye ni ọdun to kọja.

Ninu ifọrọwerọ pẹlu akọroyin, Okpe ni nkan to ṣẹlẹ lasiko iwode ọdun to kọja naa kọja afarada nitori oun jẹ ọkan lara awọn to faragba ninu iṣẹlẹ naa.