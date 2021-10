NYSC Kidnap: Omi ìdọ̀tí atí ''biscuit'' la jẹ fún ọjọ́ méje - Àwọn àgùnbánírọ̀ sọ ìrírí wọ́n lọ́wọ́ ajínígbé

Arabinrin Jeniifer Lorliam to s iriri rẹ ni biscuit, to fi mọ ounjẹ to ti bajẹ ati omi idọti ni wọn fun wọn mu fun ọjọ meje ti wọn fi wa ni panpẹ awọn ajinigbe naa.